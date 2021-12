Голяма буря в коледния уикенд донесе виелици и затвори магистрали в планините на Северна Калифорния и Невада. Метеоролози предупредиха, че пътуването в района на планината Сиера Невада може да остане затруднено няколко дни, предаде Асошиейтед прес.

Сто и дванайсет километров участък от Междущатска магистрала 80 от Колфакс, Калифорния, до района на езерото Тахо, което се намира на границата с щата Невада, беше затворена. Калифорнийското министерство на транспорта съобщи, че затворени са и други планински пътища, и същевременно предупреди водачите за опасност от намалена видимост и хлъзгави пътни настилки.

Заради възможни "повсеместни виелици" и възможни пориви на вятъра до 72 км/ч тя издаде предупреждение за зимна буря за района на ез. Тахо, което ще бъде в сила до 13:00 ч. утре.

Преди това в събота вечер бурята връхлетя Южна Калифорния със силни валежи от дъжд и вятър, които оставиха улици под вода, а някои райони и без ток.

В окръг Санта Барбара силните пориви на вятъра събориха дървета и причиниха материални щети. Няма данни за пострадали. За 24 часа над прохода Сан Маркос в окръг Санта Барбара са паднали валежни количества от 4,5 сантиметра, а в Роки Бют в окръг Сан Луис Обиспо - 4 сантиметра, посочи метеорологичната служба.

Международното летище в Лос Анджелис съобщи, че поради възникнал заради бурята "електрически проблем" е затворило частично Терминал 5, което наложило пътуващите за коледните празници да бъдат отклонявани към другите терминали, за да получат определени услуги.

