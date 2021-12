Египетският средиземноморски град Александрия беше изненадан от снеговалеж. Снимки и видеоклипове на рядкото за този регион явление заляха социалните мрежи, а времето беше определено като „европейско”.

​Властите затвориха пристанищата в Александрия и Дехлия, съобщи в. „Ал Ахрам”. Заради неблагоприятната прогноза за областите Кайро и Александрия бяха преустановени учебните занятия. В северната част на страната се очакват и пясъчни ветрове, които ще доведат до падане на температурите и понижаване на видимостта по пътищата.

Streets of the Mediterranean city of Alexandria were snow-covered on Sunday, as temperature dropped in a rare event that overwhelmed social media posts, and many citizens described as "Europe-like."#Africa #Egypt #Winter | #الشتا #مصر #المطر #اسكندرية #الثلج pic.twitter.com/PNrbh2NgCl