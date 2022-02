Поведение на евродепутата от групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки предизвика остра реакция в ЕП.

Джамбазки е обвинен, че е извършил действия, които наподобяват нацистки поздрав в пленарната зала в Страсбург.

Джамбазки за скандала с нацистки поздрав: Това е абсолютна глупост, помахах на председателката

Председателят на ЕП Роберта Мецола подчерта, че подобно поведение е недопустимо и то ни връща към най-мрачните страници на европейската история. Тя е започнала процедура срещу Джамбазки.

Инцидентът е станал по време на вчерашното обсъждане на проблемите с върховенството на закона в някои страни-членки.

Джамбазки направи емоционално изказване, в което приветства действията на Полша и Унгария. Той отхвърли обвиненията и заяви, че неговият жест е неправилно изтълкуван. Джамбазки просто е махнал за довиждане.

🇪🇺🇧🇬 A Bulgarian MEP could be sanctioned after making what appears to be the Nazi salute in the European Parliament.



Angel Dzhambazki, of the Eurosceptic ECR group, made the gesture after a debate following yesterday's ECJ conditionality mechanism ruling. pic.twitter.com/uz3I6t182T