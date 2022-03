Изцяло е прекъснато електрозахранването на електроцентралата в Чернобил, мястото на най-тежката ядрена катастрофа в света през 1986 г., както и на нейните системи за сигурност, съобщи украинският енергиен оператор "Укренерго".

Централата е напълно изключена от електропреносната мрежа, се казва в изявление на страницата на оператора във Facebook, като се добавя, че заради военните операции "няма възможност за възстановяване на линиите".

Външният министър на Украйна Дмитро Кулеба потвърди в профила си в Twitter, че основната електропреносна мрежа, доставяща ток за АЕЦ-а е повредена от руската армия. "Призовавам международната общност да изиска от Русия незабавно да спре огъня и да позволи на централата да възстанови захранването си", написа той.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2