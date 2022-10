Мъж нахлу в дома на председателя на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Нанси Пелоси и преби съпруга ѝ, съобщава ABC News. Нападението срещу 82-годишния Пол Пелоси е извършено в петък рано сутринта. Той е хоспитализиран, а заподозреният е задържан, посочи говорител на семейството.

BREAKING: Paul Pelosi “violently assaulted” in home break-in. The husband of House Speaker Nancy Pelosi is hospitalized and expected to fully recover, spokesperson says. https://t.co/4dxkYD1yuE