ФИФА разследва обстоятелствата, които доведоха до това Salt Bae да се появи на терена след финала на Световното първенство по футбол в Катар между Аржентина и Франция, съобщава БГНЕС.

Известният собственик на ресторант, чието истинско име е Нусрет Гьокче, бе забелязан на терена след изпълнението на дузпи, опитвайки се да си направи селфита с играчите на аржентинците, включително с Лионел Меси, и държейки световната купа.

Международната централа заяви за Sky Sports News, че влизането му на терена не е оторизирано и правилникът на ФИФА казва, че единствено световните шампиони и ръководни лица могат да докосват трофея по време на закриващата церемония. „След преразглеждане, ФИФА разследва как дадени лица са влезли на терена след закриващата церемония на стадион „Лусаил“ на 18 декември. Ще бъдат взети необходимите вътрешни мерки“, каза говорител на централата.

Според информациите, Salt Bae не е свързан с президента на ФИФА Джани Инфантино, който преди бе заснет да посещава един от ресторантите му. Няма и рекламна връзка между централата и Нусрет, който бе един от последователите на Инфантино в Инстаграм в четвъртък вечер, но скоро след това вече не следваше президента на ФИФА.

Играчите на Аржентина не одобриха появата на готвача, като Меси бе забелязан да се опитва да избегне контакт с него, преди Salt Bae да хване ръката му, а Лисандро Мартинес изглеждаше видимо недоволен да бъде сниман до него, докато Нусрет държи трофея от Мондиала.

A collection of Salt Bae trying for clout with these players. So painful to watch. Like forcing himself between 2 players and trying to take the trophy away while players try to maintain professionalism, but their faces can be clearly read they are annoyed pic.twitter.com/BbChdBEK3M