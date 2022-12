Бутилконос делфин измина рекордно разстояние за своя вид, като преодоля 2053 км, съобщи на сайта си университетът "Сейнт Андрюс". Учени от университета "Сейнт Андрюс" и словенското Дружество за изследване на морските бозайници публикуваха наблюденията си в сп. "Mammalian Biology" (Биология на бозайниците).

Бекас постави нов световен рекорд по летене (СНИМКА)

Британските учени за първи път забелязват делфина край бреговете на Словения през февруари 2020 г. на снимки на словенското Дружество за изучаване на бозайниците. Той получава прякора Прешерн в чест на известния поет.

🐬 A dolphin has broken a record for the longest swim after it was spotted at various locations around the Mediterranean https://t.co/k0QE552MDR