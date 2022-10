Най-дебелият папагал в света, който е неспособен да лети, беше лишен от участие в съревнование за красота, предаде Франс прес. В Нова Зеландия започна гласуването в годишния конкурс за "Птица на годината", който неизменно е съпътстван от противоречия. Тази година гневът на любителите на птици беше предизвикан от решението на организаторите да изключат от надпреварата харизматичния папагал какапо, класифициран като критично застрашен.

Известен като папагал бухал, какапо, който прилича на топка за боулинг със зеленикаво оперение, беше финалист през 2021 г. и вече е печелил изданията на конкурса през 2008 г. и 2020 г.

Лишена от способността да лети с твърде късите си пера, популярната нощна птица отново беше фаворит за титлата. Какапо дори беше описан като "очарователен" от видния естествоизпитател Дейвид Атънбъро, който го нарече любимата си новозеландска птица.

Предвид всички тези предимства на какапо организаторите предпочетоха тази година да дадат шанс на по-малко популярни птици.

"Решението да оставим какапо извън тазгодишния списък с кандидати не беше взето леко", каза Елън Райкърс, говорител на организаторите на съревнованието от "Форест енд Бърд" (Forest and Bird). "Знаем колко много хората обичат какапо", но конкурсът има за цел да повиши осведомеността за всички местни птици на Нова Зеландия, много от които са в голямо затруднение", обясни тя.

"Искаме конкурсът да е свеж и интересен, а светлината на прожекторите - споделена", допълни говорителката на организацията, за която надпреварата ще изневери на същността си, ако няма "няколко разрошени пера".

Съревнованието за титлата Птица на годината не за първи път предизвиква спорове. В предишни издания имаше нередности - от подозрителен брой руски гласове до явни опити на съседна Австралия да фалшифицира резултатите. Изборът на действащия шампион също стана повод за противоречия, тъй като той е...дългоопашат прилеп.

Въпреки негодуването на феновете срещу решението какапо да бъде оставен извън надпреварата, експертка по този вид папагали смята, че е важно да се позволи и на други видове да се борят за престижната титла. "Всичко, което ангажира обществеността с опазването на околната среда, е нещо добро", казва Луиз Портър. "В Нова Зеландия има много фантастични птици, но за съжаление повечето от тях са застрашени", допълва тя.

