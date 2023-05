Няколко автомобила пламнаха след експлозоия в центъра на Милано, съобщава "Дойче веле" . По предварителна информация е избухнал паркиран микробус с кислородни бутилки.

#BREAKING: An explosion occurred in the center of Milan, cars are on fire. reports say a parked van exploded.pic.twitter.com/oljT3tyR1J — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 11, 2023

Според очевидци щети са нанесени на аптека и близка сграда. Експлозията е станала в квартал "Порта Романа" към 11.45 ч. местно време.

Massive explosion in the center of Milan 🥺 pic.twitter.com/jqldJyiFRk — MAKS 22🇺🇦🔜 (@Maks_NAFO_FELLA) May 11, 2023