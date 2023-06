Четирима души са загинали, след като литиеви батерии за електрически скутери са предизвикали пожар в сграда в Ню Йорк, съобщиха служители, алармирайки за нарастващия брой подобни инциденти, предаде АФП.

Пожарът е избухнал през нощта в магазин за поддръжка на електрически велосипеди и скутери, разположен на първия етаж на сграда в Китайския квартал.

Fire safety officials in New York City are warning tonight about the dangers of lithium batteries after an early morning fire broke out at an e-bike store killing four people. pic.twitter.com/XixwOupEJL

По време на брифинг за пресата на мястото на инцидента комисарят на градската пожарна Лора Кавана заяви, че четирима души са загинали, а двама са тежко ранени.

It has happened again -- a deadly fire started by lithium-ion batteries. It happened this time in Chinatown at an e-bike repair shop at 80 Madison St., and FDNY officials say they've issued summonses at the building before. @GainerTV reports. https://t.co/oHAooVYDd2