Екшън актьорът и бивш губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер е постигнал много в живота си и сега иска да разпространи богатството от знания, което е натрупал през годините, сред всички, желаещи да слушат и да четат

На пазара в САЩ е новата книга за самопомощ на "Терминатора", озаглавена "Бъди полезен: Седем принципа за цял живот" ("Be Useful: Seven Tools for Life", българското издание от ИК "Бард" излиза на 16 октомври).

Шварценегер разказва за най-новото си начинание. Той споделя, че е написал книгата, за да помогне на най-различни хора, но най-вече на тези, които нямат цел и посока. За тях екшън звездата има няколко много добри съвета.

Като за начало Арнолд Шварценегер проповядва мантрата, с която живее от години - а именно, че човек трябва да е наясно със себе си и да си представя накъде се насочва животът му. Това включва поставяне на цели, предприемане на стъпки за постигането им и най-важното - полагане на труд.