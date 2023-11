Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, за да обсъди разширяването на ЕС с украинския президент Володимир Зеленски.

„Тук съм, за да обсъдим пътя на присъединяването на Украйна към ЕС“, написа тя в мрежата Х, публикувайки своя снимка със Зеленски, предаде АФП. Тя добави, че ще обсъдят и „финансовата подкрепа“ на ЕС за възстановяването на Украйна. о модерна, просперираща демокрация. Разговорите също ще включват как да накарат Русия да плаща за своята агресивна война, добави тя.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU