Във Великобритания копие от първото издание на „Хари Потър и магьосническият камък“ на Дж. К. Роулинг, лежало 26 години в шкаф под стълбите, беше продадено на търг за 55 000 паунда.

Книгата беше продадена на 11 декември в Hansons Auctioneers в Дербишър за 55 100 паунда. В продължение на много години тя се пазила от 58-годишна жителка, която я купила през 1997 г. по време на пътуване със семейството си. В магазина детската книга се намирала в кошницата с намаления и се продавала само за 10 паунда.

„Купих си книга за Хари Потър, когато никой не знаеше за него или неговия автор. Пътувахме с кола в Шотландските планини. Имаше кафе-книжарница на един далечен полуостров в края на пътя”, разказва жената.

A first edition copy of "Harry Potter and the Philosopher's Stone," printed in 1997, sold for more than £55,000 — about $69,000 — on Monday, according to Hansons Auctioneers.



