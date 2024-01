45-годишната Мария дел Мар Галсеран Гадея, по-известна като Мар Галсеран, е първият испански парламентарист със Синдром на Даун.

Тя е секретар на Дирекцията за грижа за хора с увреждания на испанската Народна партия. Галсеран беше поставена под номер 20 в листата на изборите за регионален парламент на Валенсия на последните местни избори.

На 18-годишна възраст Мар се присъединява към консервативната Народна партия, привлечена от идеологията ѝ. След това бавно и търпеливо започва да гради своята политическа кариера.

Активист на партията от години, тя започва политическата си кариера в младежката формация. През 2023 г. председателят на автономната област Валенсия Карлос Масон я включва в Изпълнителния комитет, а след това - и в регионалните листи.

Галсеран е завършила Професионалната гимназия за хотелиерство и туризъм "Алтавиана" във Валенсия. Работила е в детска градина. Освен това е била президент на Дружеството за помощ на хора със Синдром на Даун Asindown в града.

В продължение на 26 години е била служител в държавната администрация.

„Има хора, които ме подкрепят. Но има и такива, които смятат, че нямам умения. Те обаче не познават мен или произхода ми. Поемам голяма отговорност. Искам хората да ме възприемат като човек, а не само заради моето увреждане. Моля ви да работите, да не се отказвате от нито една своя мечта, защото можете да постигнете това, което сте си поставили за цел. В началото е трудно, но постоянно трябва да преодоляваш себе си, да си поставяш нови цели и задачи. В крайна сметка, независимо на каква цена, с постоянство всичко се постига“, споделя Мар Галсеран.

В Испания първият политик със Синдром на Даун е Анхела Бачилер, която през 2013 г. става общински съветник във Валядолид.

