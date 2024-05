Актьорът Иън Гелдър, изиграл ролята на Кеван Ланистър в сериала "Игра на тронове", почина на 74 години - пет месеца, след като беше диагностициран с рак на жлъчните пътища.

Британският актьор има десетилетна кариера в киното. Партньорът му Бен Даниълс написа в Instagram, че Гелдър е бил диагностициран със злокачественото заболяване през декември и че той бил готов да спре работа, за да се грижи за него, когато се наложи. Никой от двамата обаче не очаквал болестта да протече така бързо.

Даниълс добави, че Гелдър е бил "абсолютна скала" по време на тяхната връзка, продължила повече от 30 години. "Ако не бяхме заедно, поне разговаряхме всеки ден", каза Даниълс, който е на 59 години.

