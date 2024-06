Британският политик Найджъл Фарадж беше замерен с млечен шейк, докато излиза от пъб, на старта на личната си предизборна кампания в Клактън, пише Би Би Си. Наскоро той заяви, че ще се кандидатира на парламентарните избори следващия месец.

Течността попада върху сакото и лицето му, докато върви към парти автобуса на формацията Reform UK. 25-годишната жена, хвърлила питието, беше нападната от поддръжници на партията му, които се бяха събрали отвън. Тя е арестувана.

Става дума за модела на OnlyFans Виктория Томас-Боуен, продаваща свои снимки само за $7,99. Полицията съобщи, че е задържан и мъж по подозрение за нападение над служител на спешната помощ.

Въпреки седемте си неуспешни опита да стане депутат в британския парламент, Фараж е един от най-влиятелните политици на Острова. Той успя да убеди милиони гласоподаватели в Англия и Уелс, пренебрегнати от консерваторите и лейбъристите, да подкрепят Брекзит.

