Индонезийският президент Джоко Видодо заяви, че първата фаза от изграждането на новата индонезийска столица е на 80% завършена. Той допълни, че ще отвори своя канцелария в града още следващия месец, когато се очаква там вече да има питейна вода, предаде АП.

"Настроен съм много оптимистично за канцеларията. Все още чакаме едно голямо нещо - водата, през юли", каза Видодо пред строежа на новия президентски дворец в град Нусантара на остров Борнео.

Indonesia is building a new capital city to replace Jakarta. Located deep in the forests of Borneo, Nusantara aims to be green and climate neutral. #dwbusiness pic.twitter.com/iF5yWVweIh — DW Asia (@dw_hotspotasia) June 2, 2024

Официално град Нусантра ще стане новата столица на Индонезия през август месец по време на отбелязването на 79-ата годишнина от независимостта на страната.

Видодо от вчера е в Нусантра, ден след като ръководителят на новата столица Бамбанг Сусантоно и неговият заместник Дони Рахаджое подадоха изненадващо оставките си. Видодо заяви, че причините за оставките им са "лични" и е малко вероятно да попречат на бъдещите чуждестранни инвестиции в проекта, който вече се оценява на 32 милиарда долара.

The head and deputy head of the body overseeing #Indonesia’s planned new capital have unexpectedly resigned, raising questions about the $32 billion project, Reuters reported.https://t.co/7Fc4LUkym3 — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) June 5, 2024

Индонезийският президент ще участва в първата копка на няколко строителни проекта в Нусантара, включително язовир, училища и университети. Видодо заяви, че летището на Нусантара трябва да бъде завършено до началото на август.

Jokowi says Indonesia’s new capital city is on track despite project leadership resignations https://t.co/xhdwSYQ63V — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) June 4, 2024

Изграждането на новия град започна в средата на 2022 г., след като Видодо обяви, че Джакарта вече няма да има статут на столица. Мегаполисът е засегнат от замърсяване и задръствания, също така е податлив е на земетресения и е започнал да потъва със сериозно темпо. Новата столица ще бъде около два пъти по-голяма от Ню Йорк. Официални служители смятат, че това ще бъде футуристичен зелен град, съсредоточен около гори и паркове, който ще използва възобновяеми енергийни източници и интелигентно управление на отпадъците.