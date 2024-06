Талибаните проведоха масово бичуване на 63 души на спортен стадион за престъпления, вариращи от „бягство от дома“ до „неуважение“.

Смущаващото наказателно събитие се проведе във вторник в Сар-е-Пул, Северен Афганистан. На него 48 мъже и 15 жени бяха бити между 15 и 39 пъти.

В допълнение към физическото насилие, някои жертви са получили и присъди, включващи затвор с продължителност между шест месеца и пет години.

Това е най-голямата група от 2021 г. насам, която е била бичувана публично на талибанско събитие. Местни медии съобщиха, че някои жители шокиращо одобряват бичуването, като смятат, че това ще доведе до намаляване на престъпността.

This is what the people get after Bidens pullout disaster. Biden’s Afghanistan: Taliban Holds Mass Flogging Event for Crimes of ‘Fleeing from Home,’ ‘Disrespect’ https://t.co/ivzRupBieX

Според властите лицата, които са получили суровото наказание, са били арестувани от силите за сигурност за извършване на престъпления, сред които „бягство от дома, въоръжен грабеж, изневяра, содомия и неуважение“.

The #UN slammed a mass #flogging of dozens of people in Afghanistan, and called on the Taliban authorities to end the practice.

About 63 people were publicly lashed in the northern Saripul province, the United Nations mission in Afghanistan (UNAMA) reported. pic.twitter.com/mQ0Igq0ufP