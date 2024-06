За милиони поклонници мюсюлмани от цял свят започва ежегодното поклонение в свещения град Мека в Саудитска Арабия. Очаква се в него да вземат участие 2 милиона души, предаде ДПА.

Снимка: БТА

The long walks, scorching heat and massive crowds at the Hajj pilgrimage in Saudi Arabia can be grueling. Many pilgrims say items like wide-brimmed hats, cross-body bags, portable chairs and slip-on shoes can ease the journey. By @riazat_butt. https://t.co/XcvoDNoraS