Най-малко 47 души са загинали в южната китайска провинция Гуандун, където поройните дъждове причиниха исторически наводнения и свлачища, а властите предупреждават за още по-екстремни метеорологични условия в други части на Китай, предаде "Асошиейтед прес".

Китайската държавна телевизия съобщи, че 38 души са загинали в окръг под юрисдикцията на град Мейчжоу. По-рано беше съобщено, че 9 души са загинали на други места в Мейчжоу.

#Torrentialrains have inundated parts of the southern Chinese provinces of Fujian, Guangdong and Guangxi Zhuang Autonomous Region, triggering severe flooding and prompting urgent rescue and relief operations. #Floods #ChinaFloods pic.twitter.com/ICct22RVLe