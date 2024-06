Самолет на American Airlines беше ударен от камион за боклук, докато пътници чакаха да излетят от Северна Каролина.

Полетът за Далас трябвало да бъде отложен с няколко часа, след като превозното средство внезапно се врязало в аероплана на международното летище Piedmont Triad, докато се извършва качване на борда.

Part of a garbage truck is stuck in the wing of an American Airlines plane at PTI Friday morning. The plane was headed to Dallas and is now delayed for several hours. 📸: Chad Silber @Clt_TrafficGuy pic.twitter.com/cjHH8zp3OJ

Сблъсъкът разклатил самолета и част от камиона останала заклещена в крилото, което било значително повредено.

Пътниците били принудени да слязат от самолета и да се върнат на летището.

Here is a new one for those of us who travel by air. Sitting on the plane in Greensboro preparing to depart. Plane begins to violently shake. Is it an earthquake?!?! Nope, just a garbage truck running into the plane. Pretty sure we are going to be delayed. 🤦‍♂️🤷‍♂️🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/pEK15uSmze