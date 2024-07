На три гръцки острова пламнаха големи пожари, които наложиха масова евакуация на туристи.

Сложна е пожарната обстановка на остров Кос в Егейско море. Огънят достигна до къщи и хотели. Властите изведоха над 10 хиляди туристи. Те са настанени в спортни зали, защото свободни хотели на острова няма.

Няколко села са в готовност за прехвърляне на безопасно място. Пристигат екипи от пожарникари и от съседни острови.

Firefighters try to put out a fire in the forest at Keratea, southeast of Athens, Greece, June 30, 2024.

На остров Хиос огънят обхвана горски район. При гасенето са ранени петима пожарникари и един доброволец. Няма опасност за живота им. Извършени са арести за умишлени палежи, съобщават от полицията.

На остров Крит със съобщение по мобилните телефони приканват жителите на две села да се отдалечат по спешност от района.

За четири пожара, причинени по невнимание, в понеделник са наложени високи глоби - от над 4 хиляди евро.