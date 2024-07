18 юли е Международен ден на Нелсън Мандела. Той бе обявен официално от ООН като почит към живота и наследството на първия чернокож президент на ЮАР. Мандела е един от най-изявените противници на апартейда и мечтае да види Република Южна Африка свободна и демократична. Той е осъден през 1962 г. на доживотен затвор заради работата си в тази посока. Лежи 27 години в затвора и се превръща в символ на идеала за равноправие и свобода.

На 11 февруари 1990 г. Мандела е освободен от затвора. Той се завръща в политиката и води преговори с тогавашния президент на ЮАР Фредерик де Клерк, с което проправят пътя на страната за бъдеще без апартейд. Двамата са удостоени с Нобеловата награда за мир.

През 1944 г. Нелсън Мандела печели изборите за президент на ЮАР, с което става и първият чернокож държавен глава. Той продължава да се бори за идеала за равноправие, отхвърляне на расовата дискриминация и акцентира на борбата с бедността.

Продават на търг лични вещи на Нелсън Мандела

Мандела е носител на повече от 250 награди. Той умира на 5 декември 1979 г. и е погребан с държавни почести.

18 юли е избран за Международен ден на Нелсън Мандела, защото точно на тази дата, през 1918 година, той се ражда в южноафриканската провинция Източен Кейп.

Voice of America ни отвежда в затвора на остров Робен, където Мандела излежава присъдата си.

И днес жителите на ЮАР казват, че Мандела е можел да изслуша всеки, дори и да не е бил съгласен с него, и винаги е подхождал с човечност към другите.

Наричат го „нашата икона“. „Сега Южна Африка е свободна, благодарение на него“, казват хората. И допълват, че етническото и расовото разнообразие вече е част от живота им в „това пристанище на човечността“, благодарение на него.

„Нашата мисия е да запазим мира, да защитим хората, да направим това, което трябва да се направи“, казва Уенди Мбутума пред VOA, която е туристически гид на о. Робен, превърнат в музей.

Did you know that on this day in 1964, former ANC leader & Pres. Nelson Mandela, recently sentenced to life imprisonment, was awarded the Joliot Curie Gold Medal for Peace? Throughout his life, he received a multitude of honours, including the '93 Nobel Peace Prize, & more. pic.twitter.com/Iv4dMlAaCU