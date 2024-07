Девет души бяха ранени, а полетите отменени заради избухнал пожар на летище "Джей Еф Кей" в Ню Йорк.

Хаос и безпрецедентни закъснения на полетите в цяла Европа

JFK Airport fire sparks total chaos on the tarmac https://t.co/3Hd0xwfv49 pic.twitter.com/hm3g52s02t

Видео, заснето от очевидци в сряда, показва дим в един от терминалите на аерогарата, където са се задействали и противопожарните аларми. Според управата на летището, огънят е възникнал от ескалатор в една от залите и се е разпространил.

A fire broke out at New York's John F. Kennedy (JFK) International Airport on Wednesday morning, prompting evacuations and delayed flights. https://t.co/wJPBCwKGSW pic.twitter.com/TiuBBcwuqL