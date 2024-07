Най-малко 19 души, включително едно дете, загинаха в няколко свлачища в хълмист район в южния индийски щат Керала. Според няколко индийски медии стотици хора изглежда са затрупани под тоновете пръст.

Продължаващите проливни дъждове и срутен от придошлите води мост в района възпрепятстват спасителните операции.

VIDEO | Wayanad landslide: Latest visuals of the rescue operation that is underway near Meppadi village. Eight lives have been lost after a massive landslide devastated many village in Wayanad of Kerala. Picturesque hamlets known for their beauty until Monday-Mundakkai,… pic.twitter.com/wRDUZcz19h