Синът на Анджелина Джоли и Брад Пит - Пакс Джоли-Пит, бе приет по спешност в болница след катастрофа в Лос Анджелис, станала на 29 юли. 20-годишният младеж е управлявал електрически велосипед, когато се е блъснал в автомобил на булевард „Лос Фелиз“, съобщава edna.bg .

Според данни от полицията инцидентът е станал, докато автомобилът чакал на червен светофар. Пакс е получил сериозни наранявания на главата и таза.

Парамедиците са го транспортирали до близката болница, където първоначалните опасения са били за възможен мозъчен кръвоизлив. По-късно източници от лечебното заведение съобщиха, че Пакс е в стабилно състояние и се очаква да бъде изписан в най-скоро време.

