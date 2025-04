Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл е използвала титлата Нейно Кралско Височество (HRH) върху картичка, придружаваща личен подарък, но не и с публична цел, съобщиха източници, близки до нея.

Във видео към подкаст се вижда подаръчна кошница за американската предприемачка в козметичната индустрия Джейми Кърн Лима, в която има картичка с надпис: „С уважение от Нейно Кралско Височество Херцогинята на Съсекс“.

Когато принц Хари и Меган се отказаха от ролята си на действащи членове на кралското семейство, бе постигнато споразумение да не използват титлата HRH (Her/His Royal Highness – Нейно/Негово Кралско Височество), въпреки че формално все още я носят.

Meghan apparently still uses her HRH title when sending gifts to her friends 🧐



This is from a new interview with Jamie Kern Lima. pic.twitter.com/rF8uOwJ9Ba