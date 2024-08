Руският готвач Кирил Грязнов, който участва в кулинарно телевизионно шоу, е бил завербуван от руските спецслужби за провокация на откриването на Олимпийските игри във Франция, пише The Insider. Той разказал за своите планове в разговор в пияно състояние. Изданието е потвърдило неговата връзка с офицери от ФСБ и ГРУ.

Грязнов беше арестуван от френските служби и бяха открити улики, които позволяват да му бъде повдигнато обвинение в шпионаж.

NEW: @InsiderEng and its partners @lemondefr and @derspiegel have identified the French chef arrested on suspicion of working for Russian intelligence to disrupt the Paris Olympics. Meet Kirill Griaznov, a Cordon Bleu-trained chef, reality TV star and FSB officer. We have his… pic.twitter.com/yYcn0qCxnC