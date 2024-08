Марта Стюарт празнува своя рождения ден в Париж с най-добрия си приятел. Писателката и телевизионна звезда отпразнува 83-ия си рожден ден на 3 август в компанията на хип-хоп легендта Снуп Дог. Двамата присъстваха на състезанието по конен спорт по време на Олимпийските игри в Париж. Те бяха облечени безупречно и напълно в стила на съревнованието.

Снимка: Getty Images

Стюарт разказа, че 52-годишният Снуп я е помолил да отидат заедно на събитието. "Той ми се обади, тъй като знае, че обичам коне", а самия той малко се страхува от тях”, допълни тя.

