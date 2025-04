От векове насам циркът е неразделна част от забавлението в живота на хората. Това чудно място вплита магията в бляскавите представления и зрелищни номера. Няколко цирка в света са издържали изпитанията на времето, запазвайки богатата си история и завладявайки публиката поколения наред. Вижте кои са най-старите циркове на планетата, които продължават да радват милиони почитатели на това неповторимо изкуство.

🎪 Цирк „Juventas”

Той е основан в Сейнт Пол, Минесота, през 1994 г. Печели признание за своите младежки програми и иновативни представления. Предлага обучение по различни циркови изкуства и продължава да удивлява публиката с младежката енергия и талант. Той е едно от най-големите младежки циркови училища в Северна Америка, което насърчава любовта към изкуствата.

Last night after the Wolves game, I DJ’d the annual @CircusJuventas gala. We raised over $180,000!!! This place is amazing, and they provide a highly unique & creative space for kids to learn & do extraordinary things. pic.twitter.com/o1vINArCvW — MARDS™ (@DJMadMardigan) November 5, 2023

🤡 Цирк „Флора”

Създаден е в Сейнт Луис, Мисури, през 1986 г. от Айвър Дейвид Болдинг, потомък на известната циркова фамилия Болдинг от Англия. „Флора” съчетава разказването на истории с цирковото изкуство, създавайки завладяващи представления. Известен е със своята интимна обстановка, която се гарантира от уникалните му шатри. И днес продължава да очарова публиката с артистичния си и наративен подход към цирковото забавление.

Снимка: gettyimages

🤸‍♀️ „Цирк дю Солей”

Той е основан в Квебек, Канада, през 1984 г. Променя света на цирка със своите авангардни представления, които съчетават акробатика, театър и музика. Към момента циркът остава глобален феномен, завладяващ публиката с артистичната си изобретателност.

„Цирк дю Солей” първоначално е малка трупа от улични артисти. С течение на годините той се разраства до многомилионна развлекателна империя с представления, изпълнявани в над 450 града по света.

Снимка: gettyimages

🤹 Цирк Big Apple

Основан е в Ню Йорк през 1977 г. Известен е със своите увлекателни представления с изпълнения от световна класа. Въпреки финансовите предизвикателства, той продължава да пленява публиката с артистичния си усет.

През 1984 г. Big Apple става първият цирк, който се представя в Lincoln Center for the Performing Arts в Ню Йорк.

Снимка: gettyimages

🎠 Цирк Roncalli

Основан е в Кьолн през 1976 г. Отличава се с новаторското използване на холографска технология вместо живи животни, поставяйки началото на нова ера в цирковото изкуство и получавайки международно признание. Трупата продължава да хипнотизира публиката с иновативния си подход към изпълненията.

Great state circus of moscow 🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/7HckcVWgAi — Obai Raffah | أُبي رفه (@Obai_Rfh) June 19, 2024

🎭 Големият московски цирк

Основан в Русия през 1919 г., той е известен със своето величие и артистично превъзходство. Прави турнета по цял свят, представяйки традиционното руско цирково изкуство. Изнасял е представления в над 50 страни.

The German circus uses holograms instead of living animals. And that's cool. pic.twitter.com/WJWkuSE6oL — Ramin Nasibov (@RaminNasibov) September 16, 2020

🐘 Цирк Herman Renz

Създаден в Нидерландия през 1911 г., той заема видно място в историята на цирка до закриването си през 2015 г. Демонстрира комбинация от традиционни и съвременни изпълнения, радвайки публиката повече от век. Беше последният голям нидерландски цирк, който включваше животински номера, преди страната да забрани използването на диви животни на манежа.

A Seal Puts On A Show By Balancing A Doll Before Young Viewers At A Performance Of The Krone Circus In Aachen, Germany

1961 pic.twitter.com/hiDJ3mts7X — vintage.stuff (@vintagestuff4) January 22, 2025

🎶 Цирк Krone

Създаден в Мюнхен през 1905 г., той продължава да е един от най-големите и престижни циркове в Европа. Развива се през годините, прегръщайки модерното, като същевременно запазва традиционния си чар и предлага разнообразни изпълнения. Има богата история в представянето на екзотични животни.

🌟 Цирк Busch-Roland

Основан е в Берлин през 1884 г. Става известен със своите еклектични представления, включително номера с животни, акробатика и театрални изпълнения. Има богата история до затварянето си през 2010 г.

💫 Cirque d’Hiver Bouglione

Основан в Париж през 1852 г., той остава историческо място, известно със своя богато украсен интериор и хипнотизиращи представления. Запазва привлекателността си през годините, представяйки комбинация от традиционни и съвременни изпълнения.

A little history - Did you know? In imperial times, in Rome, where there is St. Peter’s Square, the Circus of Nero stood.

The construction of the Circus of Nero, also sometimes referred to as the Circus of Caligula, began around 40 AD under Emperor Caligula. Although Caligula… pic.twitter.com/6qbYm2AUtU — 𓂀 𝔾𝕣𝕖𝕖𝕟 𝔽𝕝𝕠𝕡 𓂀 (@GreenFlop1201) April 27, 2025

🏟️ Кралският цирк на Нерон

Той датира от Древен Рим и е една от най-ранните регистрирани подобни на цирк структури. Това е била огромна арена, на която се провеждали състезания с колесници и различни представления.

Циркът е бил част от екстравагантния дворец на император Нерон - Domus Aurea. Смята се, че е побирал до 100 000 зрители.

CIRCUS MAXIMUS IL PIÙ GRANDE CIRCO DELLA STORIA



È il primo circo costruito a Roma, dal VI sec. a. C. ; Tarquinio Prisco.

Secondo la leggenda nel luogo dove avvenne il ratto delle Sabine.

600 mt lunghezza; 140 mt larghezza; 250.000 spettatori. pic.twitter.com/qjNW9TUxWh — Massimo Antonio (@massimoantonio1) November 21, 2020

🏛️ Circus Maximus

Друг древен римски цирк, използван за състезания с колесници и други публични зрелища. Обхващайки обширна територия между хълмовете Авентин и Палатин, той играе централна роля в социалния и културен живот на Древен Рим.

Circus Maximus е една от най-големите древноримски арени, способна да побере над 150 000 зрители.

Редактор: Маргарита Стоянчева