Мъртви делфини са открити на брега на Темза, съобщи Би Би Си. Два делфина са заснети на различни места по поречието на реката.

Two dolphins found dead on the bank of River Thames Read more ⬇️ https://t.co/4QBeP5e1XE

Миналата седмица заблуден делфин беше забелязан да плува в реката. Няколко дни по-късно тялото на морски бозайник беше намерено на брега на Темза в Западен Лондон. В понеделник беше разпространена и снимка на друг мъртъв делфин край кея на пристанище Челси на северния бряг.

"Обикновено, когато сме наблюдавали делфини преди, е било около Гринуич или Канари уорф. Странно е да ги виждаме така далеч по поречието на реката, а и досега не се е случвало да бъдат забелязвани толкова често на различни места", каза Мери Тестър, координатор на района на Темза в Спасителната морска служба на британските водолази. Очаква се аутопсиите на мъртвите делфини да разкрият причините за смъртта им.

LATEST: A dolphin has been found dead on the bank of the Thames in west London days after one was spotted in the river last week.https://t.co/yzewpMBn6e