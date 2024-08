След поредната нощ на размирици британското правителство обяви, че ще осигури над 500 места в затворите и ще мобилизира 6000 специализирани полицейски служители.

През изминалата седмица Великобритания беше разтърсена от поредица от довели до насилие протести, според властите организирани от крайнодесни групировки, след като три момиченца бяха убити при нападение с нож в Саутпорт, в Северозападна Англия.

Първоначално насилието започна на фона на частично опроверганите слухове за профила на заподозрения, който погрешно беше представен като мюсюлманин, търсещ убежище. Всъщност 17-годишният младеж е роден в Кардиф, а според британските медии семейството му е от руандийски произход.

Британският премиер лейбърист Киър Стармър обеща "бързи" присъди за бунтовниците и осъди "крайнодясната омраза". "Ще гарантираме, че всеки, който е осъден на лишаване от свобода за бунт и безредици, ще има място в затвора", увери пред Би Би Си Хайди Александър, държавен министър към министерството на правосъдието.

Правителството е гарантирало, че 567 места в затворите са освободени.

По данни на полицията за седмица са арестувани най-малко 378 души, като се очаква това число да нарасне. Четири хиляди полицейски служители бяха на разположение през уикенда, а "още 2000 ще бъдат на разположение през тази седмица.

Снощи в страната отново бяха отбелязани прояви на насилие, особено в Белфаст, в Северна Ирландия. В Плимут, където снощи бяха разположени 150 полицейски служители, по данни на полицията са арестувани шестима души и няколко служители са леко ранени.

