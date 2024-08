Четирима души загинаха снощи при катастрофа, в която едномоторен самолет се разби в американския град Оклахома, столица на едноименния щат.

Трагедията се е случила снощи на летище "Сънданс" в покрайнините на града, заяви капитанът от протипожарната служба Джон Ченоут. Той уточни, че Националният съвет за безопасност на транспорта и Федералната авиационна администрация са били уведомени за катастрофата.

Investigators are working to understand why a plane crashed in Yukon killing four people. The @FAANews and @NTSB are leading the effort. Information remains limited. Our team found 10 crashes at Sundance Airport over the last five years. Three of those were fatal. #oklahoma pic.twitter.com/D2qxGWTcbk