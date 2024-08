Беларус е започнал да разполага танкове по границата си с Украйна, съобщиха от беларуското министерство на отбраната. Информацията е на фона на съобщенията, че Беларус е свалил няколко украински дрона във въздушното си пространство, предаде ДПА. Ведомството публикува видео в "Телеграм", на кадри от които се вижда товарене на танкове на товарни вагони. Подразделенията са в готовност да изпълняват заповеди, гласи съобщението.

Беларус струпва войски по границата си с Украйна

Вчера президентът Александър Лукашенко нареди да бъдат подсилени войските в югоизточната част на страната, по границата с Украйна, в района на Гомел и Мозир, за да могат те да реагират на потенциални провокации от съседната страна.

Беларуската противовъздушна отбрана е била поставена в пълна бойна готовност след предполагаемото навлизане на 10 украински дрона в Източен Беларус, в района на Костюковичи, съобщи Лукашенко днес. По думите му Беларус е свалил няколко от украинските дронове. Местните държавни медии съобщиха, че тяхното въздушно пространство е било нарушено в петък.

The KGB of Belarus declare the beginning of a Counter Terrorism Operation all along Ukraine's border.

