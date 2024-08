Енергодар. От Никопол ни съобщиха, че руските окупатори са предизвикали пожар на територията на Запорожската атомна електроцентрала. Това написа в Х украинският президент Володимир Зеленски.

Зеленски призна за офанзива в Курска област (ВИДЕО)

‼️Russians set a fire on the occupied Zaporizhzhia nuclear power plant, — Zelensky "Radiation levels are currently normal, but the situation cannot be normal while Russian terrorists control the station. We await the world's and the IAEA's reaction." pic.twitter.com/dXRaJL0MSW

Според поста му в момента нивата на радиация са в рамките на нормата.

„Въпреки това, докато руските терористи поддържат контрол над атомната централа, ситуацията не е и не може да бъде нормална.

От първия ден на завземането ѝ Русия използва Запорожската АЕЦ само за да изнудва Украйна, цяла Европа и света. Чакаме светът да реагира, чакаме МААЕ да реагира. Русия трябва да понесе отговорност за това.

Само украинският контрол върху Запорожската АЕЦ може да гарантира връщането към нормалното състояние и пълната безопасност”, се казва още в съобщението на Зеленски.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.



Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J