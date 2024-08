Изследователи откриха доказателства за наличието на голям резервоар с вода във вътрешността на Марс - достатъчно, за да запълни океаните на повърхността на планетата, съобщава "Прес асосиейшън"/ДПА.

По данни от спускаемия апарат на НАСА "ИнСайт" учените изчислиха, че количеството подпочвена вода може да покрие целия Марс с дълбочина между един и два километра. Резервоарът обаче едва ли ще бъде от голяма полза за снабдяване на бъдеща колония на Марс.

Учени искат да затоплят Марс чрез улавящ топлината "брокат"

Водата е в малки пукнатини и пори в скала по средата на марсианската кора, между 11,5 и 20 километра под повърхността. Дори на Земята сондаж с дълбочина километър е предизвикателство.

New study using data from NASA's Mars InSight lander shows evidence of liquid water far below planet's surface, advancing search for life there, showing what might have happened to its ancient oceanshttps://t.co/06S5QL4q7r