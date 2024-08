Европейската комисия е превела днес почти 4,2 милиарда евро финансова помощ за Украйна.

Целта на финансирането е да поддържа функционирането на украинската държава, докато Киев се бори за оцеляването си срещу Русия, написа в "Екс" председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Европа стои твърдо зад Украйна", добави тя.

