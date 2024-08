Благотворителна организация в Оукланд, Нова Зеландия - Auckland City Mission, се извини, след като без да знае раздаде бонбони с вкус на ананас с потенциално смъртоносни количества метамфетамини, съобщи Би Би Си.

🇳🇿 METH-CANDY DISTRIBUTED BY NEW ZEALAND CHARITY SPARKS URGENT RECALL



Police in New Zealand are urgently working to remove contaminated pineapple sweets distributed by the Auckland City Mission after they tested positive for lethal amounts of methamphetamine.



The candy,… pic.twitter.com/jAJr5XuWeK