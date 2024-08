Собственикът на X Илон Мъск заяви, че офисите на социалната мрежа в Бразилия ще бъдат закрити на фона на пререкания между милиардера и съдията от Върховния съд на Бразилия Александре де Мораес, предаде АФП.

Due to demands by “Justice” @Alexandre in Brazil that would require us to break (in secret) Brazilian, Argentinian, American and international law, 𝕏 has no choice but to close our local operations in Brazil.



He is an utter disgrace to justice. https://t.co/yAvX1TpuRp