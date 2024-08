Наводнения погубиха две жени в щата Кънектикът след проливни дъждове, които разрушиха пътища и събориха дървета. Наложи се спасителите да извеждат някои от жертвите на придошлите води с лодки.

Дъждовете през уикенда причиниха големи наводнения в западната част на Кънектикът и превърнаха в смъртоносна река Литъл в град Оксфорд, на около 65 км югозападно от Хартфорд.

При два инцидента в неделя една жена е загинала в колата си, а другата - при опит да се задържи на пътен знак, съобщи на пресконференция началникът на пожарната служба в Оксфорд Скот Пелетие.

IN NATIONAL NEWS — As much as 10 inches of rain floods parts of Connecticut. At least 1 person is dead https://t.co/rtocQJ50P6