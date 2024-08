Трима души са застреляни в гимназията в град Сански мост, Северозападна Босна, в сряда сутринта. Нападател е открил огън по служители в местното училище, посочват от полицията.

Един човек се бори за живота си. Според неофициална информация това е извършителят на престъплението. Той е служител в учебното заведение, посочва босненската телевизия "Ен1".

Нападателят е стрелял с автоматична пушка. Сред убитите е директорът на гимназията, потвърдиха от полицията. По неофициална информация убита е също преподавателка по английски и секретарката на училището.

След стрелбата нападателят се е опитал да се самоубие. Той е тежко ранен и е настанен в болница в Баня лука.

