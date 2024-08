Режисьорът на новия филм „Гарванът“ с участието на Бил Скарсгард заяви, че по време на снимките на лентата е забранил използването на истински оръжия. Рупърт Сандърс посочи за Variety, че категорично е решил да не поема рискове, тъй като безопасността на екипа е била на първо място в работата. Той уточни, че филмовите декори са достатъчно опасни, а сцените се изпълняват от каскадьори.

„Категорично казах: „Няма да имаме стрелба с оръжия на снимачната площадка“. Нямахме нито един пистолет, който може да има боеприпасен или халосен патрон“, каза Сандърс.

Причината за решението му е случилото се по време на снимките на „Гарванът“ през 1994 г. със сина на Брус Лий – Брандън Лий, който изпълнява главната роля на Ерик Дрейвън. По време на снимките на продукцията актьор стреля с пистолет, както е посочено в сцената. Пред екип от 75 – 100 души Лий пада на земята. След края на сцената всички разбират, че той е бил прострелян. Така твърде млад и в зората на своята кариера 28-годишната звезда умира.

Сандърс заяви пред изданието, че още от първия ден оръжейникът на продукцията и екипът, ангажиран със специалните ефекти, са подходили изключително съвестно към указанията му.

„Дори не исках да рискувам“, допълни още той и подчерта, че по времето на снимките са използвали неистински оръжия, които нямат механизъм за изстрелване на патрони.

