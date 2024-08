Мъжко бебе малайски тапир се роди по-рано от очакваното пред очите на посетителите в закритото заграждение, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

След това майката Накал и бебето бяха преместени в родилното отделение на зоологическата градина, където могат да бъдат видени от обществеността. Името му ще бъде определено чрез анкета на страницата на зоопарка в социалната платформа Instagram.

Младият тапир изглежда много различно от възрастния, с характерната си черна козина с широка бяла ивица. През първите три до шест месеца козината на животното е кафява с бели петна и ивици, което улеснява сливането му с горската среда и така гарантира безопасността му.

