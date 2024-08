Шестима души, включително три деца, са пострадали при аварийно кацане на самолет Ан-2 в Пригородния район на Северна Осетия в Русия, съобщиха за ТАСС от Единната дежурна диспечерска служба.

Двамата пилоти на самолета са в съзнание, но са ранени. Пострадали са и мъж с две момиченца на 11 и 8 години. Ранено е 11-годишно момче. От ЕДДС отбелязват, че при излитането на борда на самолета е имало и парашутисти. Когато са възникнали проблеми със самолета те са скочили.

⚡️In Russia, the An-2 plane had a hard landing near 🇷🇺Vladikavkaz. It is reported that there were 15 people on board pic.twitter.com/PZyFebWApQ