Емблематичният испански актьор Педро Алмодовар и главните актриси в новия му филм - Джулиан Мур и Тилда Суинтън присъстваха на световната премиера на „The Room Next Door“, която се състоя по време на фестивала във Венеция.

Триото получи бурни аплодисменти в Sala Grande, които продължиха цели 17 минути.

Тримата бяха подбрали впечатляваща стилна и дръзка визия на Червения килим. Алмодовар се появи в ярко розов костюм, а Мур избра спираща дъха рокля шартрьоз с пайети. Суинтън заложи на драматична монохромна визия в сиво.

Pedro Almodóvar hugs Tilda Swinton and Julianne Moore as their film #TheRoomNextDoor earns an unbelievable 17-minute ovation at Venice Film Festival. https://t.co/75AwZus3To pic.twitter.com/YrmHtJCSD5