Тежки наводнения в Централна Европа. В Чехия, Полша и Румъния реките преляха заради проливни дъждове. В Румъния са загинали четирима души. Наводнени са 19 населени места в осем общини.

Наводнения в Румъния взеха пет жертви (ВИДЕО)

"Torrential rains hit Romania, leaving 4 dead and dozens stranded as floods sweep through. Central Europe bracing for more. Climate change turning September into a disaster zone.

В Полша са прекъснати пътища и спрени влакове. Съобщава се за рекордни количества валежи в южната част на страната. За голям район от Вроцлав до Жешов беше обявен "червен код" - предупреждение за опасно за живота време.

In Galati, Romania, hundreds of people were evacuated, with houses flooded and roads blocked, as severe floods hit the area.