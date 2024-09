Най-малко 40 души са се удавили при инцидент с лодка в река в северозападна Нигерия, съобщи президентът Бола Тинубу, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал в щата Замфара, докато фермерите са се опитвали да стигнат до земята си, се казва в изявление на Тинубу. Президентът обеща подкрепа за пострадалите и нареди на службите за спешна помощ да направят оценка на инцидента.

41 feared dead as boat capsizes in Zamfara https://t.co/UnxS0ST5SI pic.twitter.com/txqWsWXAXA

Язид Абубакар, говорител на полицията в Замфара, заяви пред АП, че инцидентът е станал в събота и че петима души са спасени, но 40 все още са в неизвестност.

At least 64 people feared dead in Nigeria boat accident https://t.co/mrFzegQ3kJ pic.twitter.com/3Vh7mOVmQV