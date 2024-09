Коала се разходи из хранителен магазин в австралийско градче. Пухкавото торбесто животно се е вмъкнало в супермаркета в град Мениян, намиращ се на около два часа път от Мелбърн.

На кадри в оциалните мрежи се вижда как коалата необезпокоявано се придвижва по пътеката с безалкохолни напитки. След това тя се покатерва по стелажа за подправки и се качва на поставката за вестници. За кратко спира, за да похапне листа, предложени ѝ от служител в магазина.

Собственикът на супермаркета Каелин Шервал заяви, че коалата проявила "упоритост" и доста дълго време отказвала да се завърне в близката гора.

A cute little Koala has been spotted perusing the aisles in regional Victoria, probably looking for a caramello friend.



Don't worry, the little one is safe and well. pic.twitter.com/6f5zZKji4T