Заради наводненията в Долна Австрия са евакуирани седем селища в Тулнерфелд. Червеният кръст е отворил аварийно място за настаняване в изложбения център в Тулн, където могат да бъдат настанени до 1000 души. Осигурени са походни легла и полева кухня. Според последните данни жертвите са вече 4.

Бурята "Борис" потопи части от Европа и взе жертви (ВИДЕО)

Пожарникар загина по време на спасителни операции. В столицата Виена, където се провежда най-голямата европейска конференция за времето и климата от 2005 г. насам, дъждът наводни магистрали и блокира линии на метрото.

Много маршрути на обществения транспорт не работят, други са само частично свързани. Железопътният оператор ÖBB отмени влаковете по маршрутите в южната и западната част на Виена. Шестима души са пострадали в района на моста Кенеди на река Виена заради паднали клони. Училищните занятия са отменени.

