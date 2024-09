Българска фирма е внесла пейджърите, които впоследствие са били продадени на "Хизбула", твърди унгарското издание "Телекс", позовавайки се на източници, запознати със случая. Това съобщава "Дойче веле" .

Компания, базирана в София, е закупила от Тайван пейджърите, които впоследствие са били продадени на "Хизбула", твърди изданието и добавя, че устройствата никога не са се намирали в Унгария. Тази информация беше официално потвърдена от унгарското правителство, посочва "Дойче веле".

По информация на NOVA става въпрос за административен адрес в България на чужд гражданин. През тази фирма у нас не са произвеждани и не са изнасяни никакви стоки, а е имало само движение на парични потоци. По информация на NOVA става въпрос за 1.6 млн евро, като последният транш е бил към Унгария.

Снощи на територията на София е имало мащабна акция на ДАНС, научи още NOVA.

Междувременно от Агенцията изпратиха позиция до медиите по казуса. Ето и пълния ѝ текст:

„Във връзка с медийни публикации, в които се твърди, че регистрирана в България фирма е доставила на ливанската организация „Хизбула“ пратки с комуникационно оборудване (пейджъри), които са взривени на територията на Ливан и Сирия, ДАНС съобщава, че през територията на България не са реализирани митнически операции с визираните стоки. Не са извършвани и митнически операции към посочените в медии чуждестранни дружества.

ДАНС извършва съвместни проверки с Националната агенция по приходите и Министерството на вътрешните работи по отношение на съпричастност на регистрираното в България дружество към доставка на комуникационно оборудване за ливанската организация „Хизбула“.

"Устройствата никога не са били в Унгария"

"Позицията на унгарското правителство по въпроса за пейджърите: Властите потвърдиха, че въпросното дружество е търговски посредник, който няма производствен или оперативен обект в Унгария. То има един управител, регистриран на декларирания от него адрес, а посочените устройства никога не са били в Унгария. При по-нататъшните разследвания унгарските служби за национална сигурност си сътрудничат с всички съответни международни партньорски агенции и организации. За Унгария този случай не представлява риск за националната сигурност", обяви в платформата Х Золтан Ковач, говорител на кабинета "Орбан".

